القابضة للمياه تؤهل محطاتها لشهادة tsm Egypt

تحلية مياه البحر



المال - خاص:



نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ورشة عمل الدليل التنفيذي لتأهيل المحطات للحصول على شهادة tsm، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والشركة القابضة، خلال الفترة من23 إلى 25 أكتوبر الجاري.



يهدف برنامج الإدارة الفنية المستدامة المصرى tsm Egypt، إلى تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لتتوافق مع اللوائح والقوانين والأكواد المصرية، وكذلك المساهمة والإسراع بتأهيل محطات المعالجة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.



تناولت الورشة مفهوم وتاريخ الإدارة الفنية، ومتطلباتها من موارد بشرية، وتشغيل وصيانة، ومعامل وجودة، وسلامة وصحة مهنية، وذلك بحضور عدد من المهندسين والكيمائيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالفيوم وبنى يوسف.



