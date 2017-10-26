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الإسكندرية
نقل الركاب بالإسكندرية تواصل دعم مشجعي مباريات برج العرب
الخميس 26 أكتوبر 2017 01:08 م
خالد عليوة رئيس هيئة نقل الركاب بالإسكندرية
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خالد عليوة رئيس هيئة نقل الركاب بالإسكندرية
الهيئة: قدمنا 450 أتوبيسا لمباراتي منتخب مصر والأهلي
مها يونس
تواصل الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تقديم خدمة النقل المتميزة لجمهور الثغر والوافدين من المحافظات الأخرى من مشجعي المباريات الحاسمة لمصر، لتخفيف العبء عن الجمهور في ظل استغلال سائقي سيارات السيرفيس لبعد مسافة استاد برج العرب عن قلب الإسكندرية، مؤكدة مؤازرتها للمشجعين بكل مباراة مهمة ومصرية تقام بالاستاد، حسب اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة.
وكانت الهيئة قد قامت بتوفير أسطول لنقل الجماهير بمباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم بروسيا ٢٠١٨، وخصصت 200 أتوبيس وميني باص من مدينة الإسكندرية إلى استاد برج العرب بدءا من فتح الأبواب الساعة 11 صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بعد انتهاء المباراة.
كما قامت مؤخرا بتعزيز مباراة الأهلي المصري مع النجم الساحلي التونسي في تصفيات نهائي إفريقيا أبطال الدوري، من خلال تخصيص 250 أتوبيسا وميني باص سواء لمواطني الثغر أو للوافدين بالقطارات إلى مدينة برج العرب وتم نقلهم إلى الاستاد قبل بدء المباراة وحتى منتصف الليل.
النادي الأهلي
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