MTI تعلن عن عروض لصيانة مازيراتى تمتد 5 سنوات

مازيراتي

شريف عيسى



أعلنت MTI، الوكيل الحصرى لمازيراتى فى مصر، عن عروض صيانة متكاملة وضمان على موديلات 2017 تمتد حتى 5 سنوات، والمستمر حتى نهاية نوفمبر من العام الحالى.



وقالت الشركة فى بيان لها إن مازيراتى مصر تحرص على تحقيق اقصى رضاء للعملاء عبر التأكيد على رعايتهم المستمرة والدائمة، عبر زيادة الضمان من 3 إلى 5 سنوات، مع مساعى MTI لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء من محبى السيارات الفاخرة.



وأشار البيان إلى أن باقة الصيانة الشاملة تغطّى زيت المحرك ومرشحات الهواء، إلى جانب بعض قطع الغيار الاستهلاكية الأخرى.



ويشمل العرض كلا من "جيبلى" والمدعومة بمحرك سداسى الأسطوانات مزود بشاحن تيربو سعة 3 لتر، بقوة 330 حصان للنسخنة القياسية، و410 حصان لنسخة جيبلى S، بالإضافة إلى "كواتروبورتيه" بنسختى الأول والمزودة بمحرك فئة V6 سعة ٣ لتر، أما النسخة الثانية والمزودة بمحرك فئة V8 سعة ٣.٨ لتر.



ويشمل العرض المعلن من MTI السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات SUV ليڤانتى، فتأتي مدعمة بمحرك فئة V6 سعة ٣ لترات مزوّد بشاحنَي هواء "توربو" يولد ٣٥٠ أو ٤٣٠ حصانًا.



كانت MTI قد أعلنت منتصف العام الماضى عن إعادة طرح العلامة التجارية الإيطالية الفارهة مازيراتى بعد توقف دام عامين كاملين، وخلال الربع الأول من هذا العام افتتحت MTI المركز الرئيسى المتكامل لمازيراتى فى مصر باستثمارات إجمالية تقدر بـ 650 ألف دولار.



وتعد MTI من أكبر شركات السيارات العاملة فى مصر والتى تستحوذ على عدد من العلامات التجارية الفارهة مثل جاكوار ولاند روفر وفيرارى وبنتلى، بالإضافة إلى مازيراتى، باستثمارات اجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه.



ووفقاً لتقديرات مصلحة الجمارك عن منفذ الإسكندرية الجمركى تمكنت الشركة من الإفراج عن 4 سيارات مازيراتى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من 2017.