البورصة تتمسك بمنهجية EGX30.. ومطالب بتعديلها

عصام خليفة

❐ خليفة: لجنة المؤشرات لا تعتزم تغيير الضوابط.. والمتعاملون مهتمون بالمؤشرات الأخرى

❐ السعيد: طرح شركات حكومية يعيد التوازن لمكوناته

❐ الأعصر: سيطرة سهم واحد على حركة «الرئيسى» تعطى رسائل خاطئة للأجانب



المال ـ خاص



تمسكت إدارة البورصة بالمعايير والضوابط التى يتم على أساسها إدراج الأسهم بمؤشر السوق الرئيسى EGX30، رغم ارتفاع الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى لأكثر من %40 من المؤشر.



وأكد أعضاء مجلس إدارة البورصة ولجنة المؤشرات، أن الإدارة لن تُجرى تغييرات على الضوابط والمعايير خلال الفترة الراهنة، موضحين أن الحل يكمن فى طرح شركات جديدة بالسوق ونشر ثقافة الاهتمام بمؤشرات البورصة الكلية مثل EGX100.



قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول وعضو لحنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إن ارتفاع الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى CIB داخل المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 يعود إلى الضوابط والمنهجية التى يتم بها إعداد المؤشر ذاته.



وأضاف أن الأسهم تتوزع من حيث الوزن النسبى وفقًا للضوابط المحددة والمعايير المعروفة مسبقًا، وأبرزها رأس المال السوقى للشركات المقيدة، مؤكدًا أن الأوزان النسبية تتغير كل فترة، ومن ثم فإن الخوف من استحواذ سهم التجارى الدولى على المؤشر غير مبرر.



وأوضح أن السوق بها العديد من المؤشرات الأخرى التى تعبر عن أسهم معينة منها الـ 20 الكبار مثل EGX20، ومنها التى توفر نظرة شاملة على السوق مثل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ومنها التى تعبر عن قطاع الأسهم المتوسطة والصغيرة مثل مؤشر EGX70.



وأشار خليفة إلى أن آراء المعسكر المنادى بتغيير منهجية مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 يجب أن تضع فى اعتبارها ضرورة الاهتمام بالمؤشرات الكلية الأخرى، وعدم التركيز على مؤشر EGX30 دون غيره.



وتابع: إن هناك تغيرًا فى نظرة المتعاملين للمؤشرات خلال العام الجارى، مدللًا على ذلك بأن مؤشر EGX30 ارتفع بأكثر من %70 مقابل %18 لـنظيره EGX70 خلال عام 2016 الماضى، فى حين شهد عام 2017 الجارى ارتفاع EGX70 بنسبة تخطت الـ%60 مقابل 12 – 13 % لنظيره الرئيسى.



وشدد على أن لجنة المؤشرات لا تدرس تعديل منهجية وضوابط المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا عدم الحاجة الى تعديل تلك الضوابط.



من جهته قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة وعضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق لن تقوم بتغيير ضوابط ومنهجية مؤشرها الرئيسى EGX30، عقب ارتفاع الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى. وأضاف ان الحل الوحيد لأزمة استحواذ السهم على نصيب الأسد من مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 يكمن فى طرح شركات كبيرة وقوية تسحب من وزن «التجارى الدولى».



وأوضح أنه فى عام 2008 كان سهم اوراسكوم للإنشاءات صاحب الوزن النسبى الأكبر بـ %20 مقابل توزيع باقى الوزن على عدد كبير من الأسهم منها "التجارى الدولي" إلا ان خروج الأسهم القيادية من السوق الواحد تلو الآخر ادى الى تعاظم الوزن النسبى لسهم واحد مقارنة بالأسهم المتبقية.



وأشار السعيد الى ان استحواذ سهم التجارى الدولى على المؤشر بنسبة تخطت الـ %40 يؤثر سلبًا على قدرة البورصة المصرية على جذب استثمارات الأجانب، مرجعًا ذلك الى غياب البضاعة "الأسهم الكبيرة" القادرة على تحمل حجم الأموال الأجنبية.



وحذر من تحول السوق بأكملها الى خدمة سهم واحد فقط، ما سيتسبب فى انخفاض التداولات وما لها من آثار سلبية على العاملين بالسوق والرسوم التى تتحصل عليها الدولة من عمليات التداول بالبورصة.



وطالب السعيد الحكومة بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير البضاعة امام المستثمرين، بالإضافة الى فتح شهية الشركات الخاصة على التواجد بالبورصة.



وتابع: «ان تواجد عدد من الشركات الكبيرة فى السوق يُحدث توازنا فى نسبيًا للأسهم داخل المؤشر الرئيسى للبورصة ومن ثم زيادة أحجام التداولات والسيولة وعمق السوق».



وفى اتجاه مخالف للآراء السابقة، أكد محمد الأعصر، رئيس إدارة التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن استحواذ سهم البنك التجارى الدولى على اكثر من %40 هو دليل على سوء تخطيط من ادارة البورصة فيما يتعلق بضوابط ومنهجية المؤشر الرئيسى للسوق EGX30.



وأضاف أن هناك العديد من الأسهم تستحق ان تتواجد فى مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مؤكدًا ضرورة تعديل المعايير والضوابط التى يتم على أساسها اختيار الأسهم المدرجة فى المؤشر.



وأوضح أن تغير نظرة المستثمرين للأسهم وتوجّه جزء كبير منهم للمتوسطة والصغيرة مؤخرًا لن يكون تحركا عارضا ومؤقتا، لكنه سيكون واقع السوق مستقبلًا، مشيرًا الى ان المستقبل لن يكون لسهم البنك التجارى الدولى.



وأكد الأعصر أن طرح شركات كبيرة بالبورصة لن يُغير من وضعية المؤشر الرئيسى EGX30، إلا اذا قررت ادارة البورصة إدراج تلك الشركات فى المؤشر فور طرحها وهو أمر غير وارد إطلاقًا، مشددًا على ان تعديل المعايير والضوابط الخاصة بإدراج الشركات بالمؤشر هو الحل الأيسر والسريع.



وعن الأضرار الناتجة من استحواذ سهم الـ CIB على الوزن الأكبر، قال الأعصر، إن المستثمر العربى أو الأجنبى ستصل له صورة بعدم تحرك السوق بالشكل الجاذب له، وذلك بسبب ان تحركه مرهون بتحرك سهم الـ،CIB ومن ثم فإن السوق مهددة بانخفاض أحجام التداولات وخاصة الأجنبية منها.