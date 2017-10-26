الزراعة تحدد مستويات القبول لتقاوي القطن للموسم الجديد

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوى أحمد



أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بتحديد مستويات القبول لتقاوي القطن للموسم الزراعي الجديد 2017 -2018.



وحدد القرار الوزاري الذي حمل رقم 1521 لسنة 2017، 4 حالات لا تعتبر فيها بذرة القطن صالحة للتقاوي في الموسم الزراعي الجديد 2017 – 2018، ومنها: إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن 99.5%، كذلك في حال وجود بذور هندية أو هندية مهجنة أياً كان نسبتها.



وضمن الحالات التي شملها القرار أيضًا، وجود بذور النوع "Gossypium hirsutuum L"، بطرازيه الملبسة تمامًا والعارية تمامًا ذات الشوكة أو هجين أيًا كان نسبتها، كذلك إذا قلت نسبة الإنبات عن 72% والقيمة الزراعية عن 70%.



وقال وزير الزراعة، إن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، حتى يعود لعرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، حسب توجهات القيادة السياسية والحكومة الحالية، للنهوض بالقطن المصري.