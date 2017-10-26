جنايات القاهرة تحيل 10 من محامي المعزول للتأديب

المعزول محمد مرسي

نجوى عبد العزيز



أحال المستسار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، 10 من فريق الدفاع للتأديب لتأخرهم عن حضور جلسة محاكمة المعزول محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وأجل الجلسة لتكون مسائية.



وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.