راية القابضة تدخل مجال صناعة السيارات بمصر

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة "راية القابضة" للاستثمارات المالية، على المشروع المقترح لتجميع وتصنيع المركبات والسيارات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات، بإجمالى استثمارات قدرها 100 مليون جنيه.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على بدء الإجراءات التنفيذية فى المشروع، على أن يكون التمويل الذاتى فى حدود 60 مليون جنيه مع السعى للحصول على قرض فى حدود 40 مليون جنيه.



وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمفاوضة إحدى الشركات العالمية للحصول على حق المعرفة أو الدعم الفنى اللازم لنجاح المشروع.



ووافق مجلس إدارة الشركة في 10 سبتمبر 2017، على زيادة رأس المال المصدر بواقع 125.9 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية من خلال توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية.



وقالت الشركة إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش في 28 أكتوبر 2017، زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة للشركة.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 504.6 مليون جنيه، موزعاً على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

