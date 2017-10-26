EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
راية القابضة تدخل مجال صناعة السيارات بمصر
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:58 ص
البورصة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
راية القابضة تضاعف أسعار المنتجات
البورصة
رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة شركة "راية القابضة" للاستثمارات المالية، على المشروع المقترح لتجميع وتصنيع المركبات والسيارات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات، بإجمالى استثمارات قدرها 100 مليون جنيه.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على بدء الإجراءات التنفيذية فى المشروع، على أن يكون التمويل الذاتى فى حدود 60 مليون جنيه مع السعى للحصول على قرض فى حدود 40 مليون جنيه.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمفاوضة إحدى الشركات العالمية للحصول على حق المعرفة أو الدعم الفنى اللازم لنجاح المشروع.
ووافق مجلس إدارة الشركة في 10 سبتمبر 2017، على زيادة رأس المال المصدر بواقع 125.9 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية من خلال توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية.
وقالت الشركة إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش في 28 أكتوبر 2017، زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة للشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 504.6 مليون جنيه، موزعاً على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا