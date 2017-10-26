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استقرار سعر الدولار.. و17.70 جنيه للبيع بكريدى أجريكول
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:55 ص
كريدى أجريكول
أخر الأخبار
كريدى أجريكول
هبة حامد
استقر سعر الدولار، اليوم الخميس -في نهاية تعاملات الأسبوع- ليسجل بنكي "الأهلي المتحد" و"الاستثمار العربي"، أعلى سعر للدولار ليصل إلى 17.62 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.
وفي بنك "إتش.إس.بي.سي" سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.
وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.71 للبيع، فيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.61 للشراء جنيه، و17.70 للبيع.
وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع بزيادة قرشين، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي استقر سعر الدولار ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.69 للبيع.
وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر الدولار قرشاً ليسجل 17.60 جنيه للشراء، فيما استقر السعر عند 17.70 للبيع.
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