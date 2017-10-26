ميناء دمياط يطرح أعمال تكريك الممر الملاحى خلال أيام

التكريك وتعميق الموانئ

❐ الانتهاء من المشروع خلال 3 أعوام لخدمة 3 محطات عملاقة

❐ تنفيذ مصنعاً للبتروكيماويات على 100 ألف متر مربع باستثمارات 50 مليون دولار



السيد فؤاد



تُجهز هيئة ميناء دمياط، لطرح مناقصة خلال أيام لتعميق الممر الملاحى، ودائرة الدوران للميناء، للوصول إلى عمق 18 مترا، بعد أن انتهت من مشروع التعميق الأخير من 14.5 إلى 16 مترًا.



قال أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، إن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، الأول الحفاظ على العمق التصميمى لدائرة الدوران والممر الملاحى، " 16 مترا "، ثم المرحلة الثانية، الوصول إلى عمق 17 مترا، أما المرحلة الثالثة الوصول إلى 18 مترا.



ولفت إلى أن المشروع تصل تكلفته إلى 200 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهى فى 2020 على أن يبدأ التنفيذ العام المقبل.



وأشار إلى أن مشروع التعميق يخدم 3 مشروعات، تستدعى الوصول إلى عمق 18 مترًا للممر الملاحى، ودائرة الدوارن، أولها محطة الحاويات الثانية، المعروفة بمحطة "ديبكو"، التى تأسس شركة لتنفيذها من خلال هيئة الميناء وشركات الحاويات الوطنية وبعض البنوك المصرية.



أما المشروع الثانى، محطة متعددة الأغراض، تصل طول أرصفتها 630 مترًا، وبعمق 17 مترًا، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مليار جنيه، ووصل حجم التنفيذ بالمشروع إلى %30، ومقرر الانتهاء منه نهاية العام المقبل.



أما المشروع الثالث الذى يحتاج إلى التعميق، مشروع محطة الحاويات الوطنية الذى تديره "شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة"، لافتا إلى أن الشركة تقدمت مؤخرا بدراسة تعميق وتدعيم أرصفتها للوصول إلى 17 مترا، والموافقة من قبل هيئة الميناء على المشروع.



ولفت إلى أن المشروع ينقل محطة دمياط للحاويات فى منطقة شرق البحر المتوسط، لا سيما فى نشاط الترانزيت، ومن المقرر أن يتكلف قرابة 35 مليون دولار.



يذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات تعاقدت مع مكتب استشارى "بهاء الشرنوبي" لتقديم الخدمات الاستشارية لتدعيم وتعميق محطة الحاويات الأولى بالميناء، وتقدمت به للهيئة مؤخرا، بعد تأخير وصل إلى 8 أعوام.



ولفت أيمن صالح، إلى أن مراجعة الدراسة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، باعتبارها استشارى هيئة الميناء، معتبرا المشروع بالطموح بالنسبة للشركة وهيئة الميناء.



ولفت رئيس هيئة الميناء، إلى أنه حاليا التعاقد مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتنفيذ مشروع بتروكيماويات، من خلال تصنيع مادة تستخدم فى البويات، والأصباغ واستيرادها من الخارج.



ولفت إلى أن المشروع يقع على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يكون بشراكة بين هيئة الميناء، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وحاليا تحديد النسب وآليات التنفيذ، ومتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى 50 مليون دولار.



وأوضح أنه لا يوجد تراجع لعدد السفن بعد قرار إلزام السفن، باستخدام الكهرباء الخاصة بالميناء، عند دخولها للأرصفة، ووقف جميع محركاتها، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف لتقليل التلوث بالميناء، ويعد الميناء الوحيد فى مصر الذى اتخذ هذا الإجراء.



وأوضح أن القرار مر على تنفيذه قرابة العام، ورغم ذلك هناك زيادة فى الإيرادات تتجاوز المستهدف بـ147%، بواقع 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.



وتابع أن هيئة الميناء قامت بشراء أرض مجاورة لهيئة الميناء، بواقع 125 فدانًا وسداد مستحقات الجهات المالكة للأرض منذ 2007، وتحويل الملف للرقابة الإدارية.



وأضاف أن الأرض تحويلها للميناء فى القريب العاجل، لا سيما أن هناك صعوبة فى تنفيذ المشروعات التوسعية مالم يضم تلك الأرض للهيئة، لاستيعاب التوسعات المستقبلية.



وقال أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، إن شركة إينى الإيطالية، صاحبة امتياز حقل غازظهر، طرحت مناقصة عالمية لتنفيذ أولمحطة لوجستية لمعالجة المواد البترولية داخل ميناء دمياط البحرى باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار.



وأضاف صالح، أن الهيئة كونت تحالفًا من 4 شركات متخصصة فى الأنشطة اللوجستية والبترولية، وتقدمت للشركة بقطعة أرض بها، إلا أن الشركة لم ترد حتى الآن على عرض الهيئة.



ولفت إلى أن هيئة ميناء دمياط تشارك بـ3 مشروعات لخدمة حقل ظهر، وهى مشروعات صيانة السفن البترولية، وآخر لتوريد الحجاة الخاصة بالمشروع، ومشروع لتوريد مواسير.



وبشأن الميناء النهرى الذى يقع داخل ميناء دمياط البحرى، الذى طرح أكثر من مرة ولم ينفذ، أشار إلى أن المسئول عن هذا الملف هى هيئة النقل النهرى المالكة للميناء.



وأشار إلى أن الهيئة طرحت مؤخرا مشروعات لتداول البضائع الصب، صديقة البيئة على مساحة 140 ألف متر مربع، وألزم الفائز بالمشروع بالاعتماد على النقل النهرى فى خطته.



وألمح أن ميناء دمياط بدأ مؤخرا فى الاعتماد على السكة الحديد بشكل كبير، حتى وصلت المعدلات حاليا إلى خروج 4 قطارات يوميا من الهيئة بواقع 120 قطار شهريًا، تنقل الأقماح والحبوب، والحاويات، والحجارة المستخدمة فى حقل ظهر للغاز.