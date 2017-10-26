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عقـــارات
قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة وسيناء
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:33 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (حسن محمد – المطبعة – التعاون – الثلاث طوابق – الكوم الاخضر – المريوطية – ما بين الهرم وفيصل)، ابتداءًا من 10 مساء غد الجمعة وحتى 10 مساء يوم السبت 28/10/2017، نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط الطرد الخاص بمحطة ترسا للصرف الصحي، وربط الخط القديم بالخط الجديد.
كما أعلنت شركة مياه الشرب بسيناء، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (رأس سدر – ابوزنيمة – ابورديس)، ابتداءً من 7 صباح يوم السبت 28/10/2017، ولحين عودة التيار الكهربائي، الذي سيتم قطعه لإصلاح محولات الكهرباء برأس سدر.
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