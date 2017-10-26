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اقتصاد وأسواق
إحالة مسئولين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي للمحاكمة
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:14 ص
محاكمة
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محاكمة
نجوى عبدالعزيز
قررت النيابة الإدارية، إحالة صراف خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع بني مزار والمراقب المالي ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ومندوب الجرد ومسئول التأمين للمحاكمة العاجلة.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك، التي تم اكتشافها بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع مدينة بني مزار – محافظة المنيا.
وتضمن التقرير المقدم من وحدة مراقبة الحسابات وجود بعض المخالفات بالفرع، التي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت قيمتها (مائة وثلاثون ألف جنيه)، فضلًا عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانونًا، ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها واستخراج عدد من الإيصالات التي بلغت قيمتها (تسعمائة وعشرة ألف جنيه) من حسابه وحساب أولاده القصر وذلك دون اعتماد تلك الإيصالات، فضلًا عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت (مائة وثلاثون ألف جنيه).
وتبين من أوراق القضية أن باقي المتهمين تقاعسوا عن أداء أعمالهم الخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول فضلًا عن عدم المراجعة على أعمال البنك خاصة أعمال الجرد للخزينة، مما مكن المتهم الأول من ارتكاب تلك الجرائم فضلًا عن السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك.
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