التموين: ضوابط جديدة لاستيراد القمح خلال أسبوعين

وزير التموين علي مصيلحي

❏ «الزراعة» تضع قواعد مبسطة لتهدئة مخاوف الموردين



خالد بدر الدين ومحمد مجدى والصاوى أحمد



أعلن وزير التموين، على المصيلحى، أن الحكومة ستصدر القواعد الإرشادية لاستيراد القمح خلال أسبوعين، والتى ستوضح للتجار بالتفصيل المواصفات والإجراءات واللوائح الخاصة بذلك، مشيرا إلى أنه سيتم إرسالها إلى جميع الموردين.



وذكر المصيلحى لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن لجنة من وزارة الزراعة تعكف على وضع قواعد مبسطة، لتهدئة مخاوف الموردين الذين يفرضون علاوات مخاطر كبيرة، بسبب ما يصفونه بعدم اتساق قواعد الاستيراد مع عمليات التفتيش التى تجريها الحكومة على شحناتهم.



وفى هذا السياق، أكد مصدر حكومى بهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، لـ«المال»، أن الهيئة تدرس كراسة الشروط والمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالقمح، ومقارنتها بكراسات الشروط والمواصفات القياسية العالمية، بهدف تعديلها خلال الأيام المقبلة.



وقال المصدر، إن أبرز ما سيتم تعديله فى كراسة الشروط نسبة البروتين المطلوب توافره فى الشحنات المستوردة، والتى تبلغ حالياً %12.5، مما يمنع عددًا كبيرًا من الدول المعتمدة لدى هيئة السلع من تصدير القمح إلى مصر، ومن بينها أوكرانيا وبلغاريا.



وأضاف أنه ستتم أيضاً دراسة تعديل نسبة الرطوبة، والتى تبلغ حالياً %13.5 عند وصول شحنات القمح التى تم التعاقد عليها إلى الموانئ المصرية.



فى حين أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن دور الوزارة فى استيراد القمح هو الرقابة على سلامة الأقماح فيما يتعلق بالشق الزراعى، الخاص بالحشائش والنباتات الضارة الموجودة.



وقال المصيلحى، أمس، خلال كلمته أمام مؤتمر القمح والطحن فى دبى فى بيان أصدرته وزارة التموين، أن مصر استحوذت على %52 من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالى 2016/ 2017، و%24 من واردات أفريقيا من المحصول الإستراتيجى، خاصة أن القطاع الخاص يقوم باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف عن الدولة.



وكانت شحنات القمح إلى مصر قد تعطلت فى الأشهر الأخيرة، بعدما فقد المفتشون مزايا السفر المرتبطة بفحص الشحنات فى الخارج، ويزعم تجار أن المفتشين يفرضون قواعد استيراد غير متسقة فى الموانئ المصرية.