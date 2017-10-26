محامى الأهلى ومصر: بدء تسلم أصول بهجت.. ديسمبر المقبل

هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى

❏ رجل الأعمال: استمرار جهود «الرقابة الإدارية» للتسوية الودية للنزاع.. و«عكاشة»: سننفذ أحكام القضاء



بدور إبراهيم وأحمد الدسوقى



تتأهب الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر لتسلم أصول رجل الأعمال أحمد بهجت، بدءًا من شهر ديسمبر المقبل، تنفيذًا لأحكام قضائية حصل عليها ضد الأخير، نظير مديونيات متراكمة تتجاوز قيمتها 4.5 مليار جنيه.



قال ساهر فصيح، محامى البنكين الحكوميين، إن لجنة الخبراء المشكلة من وزارة العدل لمعاينة وتحديد أصول بهجت وتوضيح بياناتها ومساحاتها الكاملة انتهت من أعمالها وتقوم، حاليا، بصياغة تقريرها النهائى الذى يتم تنفيذ الأحكام بناءً عليه، متوقعًا بدء تسليمها هذه بحلول شهر ديسمبر المقبل.



فيما قال رجل الأعمال أحمد بهجت لـ«»المال» إن الهيئة العامة للرقابة الإدارية تبذل جهودا قوية، فى الفترة الحالية، بغرض التوصل الى تسوية ودية للنزاع ترضى جميع الأطراف وبالتالى فإن الإجراءات القانونية كافة مجمدة، متوقعا حسم الملف فى أقرب وقت.



وقال محامى البنكين «لسنا طرفًا فى التسويات، نحن مهتمون فقط بتنفيذ الأحكام»، كما قال رئيس البنك الأهلى هشام عكاشة ردًّا على السؤال نفسه إن «الأهلى ومصر سينفذان الأحكام النهائية ضد بهجت».



كان البنكان قد نشرا، مطلع العام الحالى، بيانًا تفصيليًّا عن تطور النزاع، أشارا فيه إلى عدم التزام بهجت بسداد أى مبالغ حتى شهر مارس 2011، رغم إبرام عدة تسويات لمديونياته التى تجاوزت 4 مليارات جنيه ما دفعهما لتنفيذ أحكام الاتفاقيات، والتى تنص على الاستحواذ على أصول تشمل جميع الأراضى الفضاء وفندقى هيلتون وشيراتون دريم «هلنان دريم لاند» ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها، وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ، ونقلها الى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التى سددت قيمتها بالفعل لكلا البنكين بمبلغ 3.238 مليار جنيه.



وقال مصدر مطلع على تفاصيل النزاع بين بهجت والبنكين الحكوميين، ان تنفيذ الاحكام ونقل جميع الأصول قد يستغرق عدة شهور، مؤكدًا أنه سيتم نقل الأصول التى سيحصلان عليها بحكم المحكمة من «بهجت» إلى شركة إدارة الأصول المملوكة للبنكين.



يشار إلى أن مصادر قالت لـ «المال»، فى وقت سابق، إن إحدى الجهات الرقابية عادت لمباشرة ملف تسوية النزاع بين بهجت وبنكى «الأهلى ومصر»، عقب فترة التجميد التى تلت رفض محكمة النقض الالتماس الذى تقدم به الأول، للاعتراض على حكم بيع معظم أصول «دريم لاند»، وكل الأراضى الفضاء بالمدينة، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، المملوكة للبنكين.



وعن باقى المديونية المستحقة على بهجت، قال محامى البنكين إن الحكم الصادر رقم 902 لسنة 2013، يقضى بإلزام بهجت بسداد 451 مليون جنيه بعد إتمام بيع جميع أصوله، موضحا أنه أصبح حكما نهائيا، بعد رفض طعون بهجت، مع إقرار فائدة لصالح البنكين قدرها 3 ملايين جنيه شهريا، اعتبارا من ابريل 2014، ليصل اجمالى المديونية إلى 600 مليون جنيه، مضيفا أن البنكين فى سبيل تفعيل الحكم، على باقى ممتلكات بهجت، وجار حاليا دراسة الأصول التى يمكن الحجز عليها مقابل المديونية.