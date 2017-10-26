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بورصة وشركات
نوك مارت تتقدم للاستحواذ على محال مزارع دينا
الخميس 26 أكتوبر 2017 10:53 ص
مزارع دينا
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مزارع دينا
شريف عمر
تقدمت شركة سلاسل التجارة «نوك مارت Knock Mart» بعرض للاستحواذ على شركة العربية للخدمات والتجارة، المالكة لسلسلة محال «مزارع دينا»، والتى تتبع مجموعة «القلعة للاستشارات والاستثمارات».
وعينت «نوك مارت» كلاً من شركة «هيكلة» كمستشار مالى للصفقة، ومكتب «معتوق بسيونى» للمهام القانونية.
وقال هشام كحلة، الشريك التنفيذى بشركة «هيكلة»، إن «نوك مارت» بدأت مفاوضات جدية مع «القلعة» باعتبارها مالك المحال، مشيرا إلى أن الأولى تعاونت فى السابق مع «مزارع دينا» فى اتفاقيات تجارية لبيع منتجات الأخيرة عبر التجارة الإليكترونية، وبعد فترة قامت «نوك مارت»، ممثلة فى رئيسها التنفيذى أحمد طاهر، بمخاطبة «مزارع دينا»، لتقديم عرض للاستحواذ على كامل المحال، والتى يصل عددها إلى 17 محلاً.
وأوضح، فى تصريحات لـ«المال»، أن «نوك مارت» تتخصص فى مجال بيع منتجات البقالة والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت، وتملك فرعين: الأول يختص بالتجارة الإلكترونية، والآخر تقليدى بمنطقة مصر الجديدة، وترغب الشركة فى التوسع وإنشاء فروع جديدة، من خلال الاستحواذ على سلاسل «مزارع دينا».
يشار إلى أن «نوك مارت» تأسست عام 2014 عبر مجموعة من رواد الأعمال، ويسيطر أحمد طاهر على النسبة الأكبر من رأسمالها البالغ 50 مليون جنيه، وتعمل فى مجال تسويق السلع والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن «نوك مارت» تخطط لزيادة عدد فروعها فى السوق المصرية، لتصل إلى 100 فرع خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه سيتم تحديد تفاصيل الخطة التوسعية بعد إنهاء الاستحواذ على محال «مزارع دينا».
وكان طاهر قال فى حوار سابق مع «المال»، إن «نوك مارت» تستهدف استثمار ما يوازى 70 مليون جنيه فى السوق المصرية، لافتتاح مزيد من الفروع حتى 2018.
جدير بالذكر أن سلسلة سوبر ماركت «مزارع دينا» أطلقت لأول مرة عام 2010، وهى مملوكة للشركة العربية للخدمات والتجارة، التابعة لمجموعة جذور الغذائية، والأخيرة مملوكة بالكامل لشركة «القلعة»، والتى تسعى منذ فترة للتخارج من الأنشطة غير الأساسية، بغرض زيادة التركيز على تنمية استثماراتها الرئيسية فى الطاقة.
وتعمل «هيكلة» فى مجال تدبير التمويلات للشركات وتركز على الشركات العاملة بالقطاع الزراعى والغذائى، وتأسست فى يناير 2016، ويضم هيكل ملكيتها، بجانب كحلة، محمد ممدوح، بالإضافة إلى شركة كريستون العالمية للاستشارات المالية، إنجليزية الجنسية.
مجموعة القلعة
القلعة للاستشارات المالية - CCAP
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