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انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة اليوم
الخميس 26 أكتوبر 2017 07:51 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه ستقطع المياه عن بعض المناطق والشوارع لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من 10 مساء غد الجمعة، وحتى 10 مساء اليوم التالى السبت، وذلك لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط الطرد الخاص بمحطة ترسا للصرف الصحى وربط الخط القديم بالخط الجديد؛ وتشمل المناطق "حسن محمد، المطبعة، التعاون، الثلاث طوابق، الكوم الأخضر، المريوطية، المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم من المطبعة وحتى المريوطية".
وناشدت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات والمنشآت تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
ووجه المحافظ الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى تخصيص رقم طوارئ "125" لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى هذا الشأن، بالإضافة للخط الساخن للمحافظة "114".
وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى العمرانية وحى الهرم، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات خلال الانقطاع، والتحرك إلى الأماكن المتأثرة.
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