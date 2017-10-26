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سيـــاســة
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران
الخميس 26 أكتوبر 2017 02:47 ص
وكالة الطاقة الذرية
أخر الأخبار
وكالة الطاقة الذرية
وكالات:
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن المدير العام للوكالة سيزور إيران الأحد المقبل، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار.
وتتزامن الزيارة مع تأكيد الولايات المتحدة أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي، الذي من المفترض أن يحد من برنامج طهران النووي.
وأضافت الوكالة أن رئيسها يوكيا أمانو سيناقش تطبيق إيران للاتفاق الذي أبرم عام 2015، بين طهران والقوى الكبرى.
وتأتي الزيارة في ظل نزاع بين واشنطن وطهران بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق التاريخي.
وأمام الكونغرس الأميركي الآن أقل من 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، رفعت بموجب الاتفاق في مقابل فرض قيود على أنشطة طهران النووية.
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