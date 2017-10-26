مجلس النواب الأمريكي يعاقب حزب الله بثلاثة قوانين

الخزانة الأمريكية

وكالات:



أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، 3 مشاريع قوانين تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله اللبنانية، وتتضمن العمل على تجفيف منابع تمويله.



وصوت المجلس بالإجماع على 3 مشاريع قوانين، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة.



وتستهدف القوانين الجديدة التمويل الدولي لحزب الله واستخدام هذه الميليشيا للمدنيين كدروع بشرية.



كما دعا القانون الثالث بشكل غير ملزم الاتحاد الاوروبي على تصنيف حزب الله، المتربط بإيران، بكامله كمنظمة إرهابية.



ومن المقرر أن يصوت المجلس غدا على مشروع قانون رابع يستهدف مزيدا من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.