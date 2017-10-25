EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جمارك السخنة تضبط ١٥ طنا من مستحضرات التجميل
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:01 م
مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
أخر الأخبار
مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
كتبت مها أبوودن
تمكنت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف بجمارك السخنة، برئاسة عصام معوض من ضبط محاولة تهريب ١٥ طنا من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.
وتم الضبط بناء على مذكرة سرية، باعتزام شركة أ . أ . أ إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول البوليصة رقم Cosu6165714860 حاوية رقم Tcnu3838311 واردة من دولة الإمارات ومشموله طبقا للمستندات عبارة عن صنف السيليكون بوزن 21 طنا.
وبفتح الحاوية والكشف الفعلي للمشمول تبين أنه من الصف الأول حتى الصف الخامس يحتوي على صنف السيليكون، كما هو وارد بالمستندات وما يليها بعد ذلك عبارة عن كراتين تحتوي على 15 طنا من مستحضرات التجميل بأصناف وأحجام ومناشئ متنوعة غير واردة بالمستندات
قرر سمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا