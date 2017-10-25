جمارك السخنة تضبط ١٥ طنا من مستحضرات التجميل

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

كتبت مها أبوودن



تمكنت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف بجمارك السخنة، برئاسة عصام معوض من ضبط محاولة تهريب ١٥ طنا من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.



وتم الضبط بناء على مذكرة سرية، باعتزام شركة أ . أ . أ إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول البوليصة رقم Cosu6165714860 حاوية رقم Tcnu3838311 واردة من دولة الإمارات ومشموله طبقا للمستندات عبارة عن صنف السيليكون بوزن 21 طنا.



وبفتح الحاوية والكشف الفعلي للمشمول تبين أنه من الصف الأول حتى الصف الخامس يحتوي على صنف السيليكون، كما هو وارد بالمستندات وما يليها بعد ذلك عبارة عن كراتين تحتوي على 15 طنا من مستحضرات التجميل بأصناف وأحجام ومناشئ متنوعة غير واردة بالمستندات



قرر سمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.