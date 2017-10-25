الغردقة تستقبل أولى الرحلات السياحية بخط العقبة السخنة

العميد هيثم محمد

نادية صابر



علمت "المال" أن ميناء الغردقة يستقبل، غدا الخميس، أولى رحلات الخط الملاحي العقبة / السخنة / الغردقة.



وقال العميد هيثم محمد، مدير ميناء الغردقة البحرى، في تصريحات لـ"المال" أن الميناء يستعد غدا لاستقبال أولى رحلات سياحية منتظمة لسفن الكروز العملاقة للخط الملاحى «العقبة- الغردقة- السخنة».



وأضاف محمد إنه سيتم تشغيل الرحلة مرتين أسبوعيًّا حيث تصل السفينة CLIO غدا، والرافعه لعلم "مالطا" ميناء الغردقة على أن يتم استقبال الرحلة الثانية يوم الأحد المقبل، والقادمة من العقبة إلى الغردقة ثم السخنة.



وأكد مدير ميناء الغردقة البحرى أن الميناء يخدم السياحة العالمية بمنطقة البحر الأحمر، وسياحة اليخوت بأنواعها وسفن الرحلات الطويلة وخطوط الملاحة البحرية لنقل السياح والركاب من السعودية ودول الخليج إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.



وأعلنت شركة موانئ دبي في بيان صحفي اليوم عن استقبالها السفينة "كليو" اليوم وعلى متنها 100 سائح، مؤكده إقامتها احتفالاً للترحيب بالوفد السياحي، حيث تضمن الاحتفال فقرة للفنون الشعبية المصرية، سافر السائحون بعد ذلك في زيارة قصيرة للقاهرة لمشاهدة الأهرامات، قبل أن يعودوا مرة أخرى لميناء السخنة، ليواصلوا رحلتهم إلى الغردقة.



يذكر أن "المال" انفردت في عددها 15 أكتوبر الماضي، عن بدء تشغيل رحلات سياحية منتظمة لسفن الكروز العملاقة للخط الملاحى «العقبة- الغردقة- السخنة»، بدءًا من 26 من الشهر الحالى، مرتين أسبوعيًّا.