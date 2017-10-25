أسعار الذهب تتراجع وعيار 21 يسجل 626 جنيها

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للتراجع.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع ٢ جنيهات ليسجل 626 جنيها للجرام مقابل 628 جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيها للجرام، كما انخفض عيار 24، وسجل اليوم 715 جنيها للجرام مقابل 716 جنيها أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5011 جنيه بدلا من 5024 جنيها.



وسجلت الأوقية 1278 دولارا بدلا من 1275.