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سيـــاســة
الإمارات: السعودية تقود المنطقة نحو الاستقرار والتنمية
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 08:44 م
محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودية
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محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودية
سي إن إن
رحبت الإمارات والبحرين، اليوم، بالمشاريع الاستثمارية السعودية التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأكدت الدولتان أن تقدم السعودية يساعد في تقدم المنطقة بأكملها.
وقال محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عبر حسابه على "تويتر"، إن "المملكة بقيادة سلمان وبما تمتلكه من رصيد حضاري وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي".
وأضاف: "السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية، والمشاريع الجبارة التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة".
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "خطاب الأمير محمد بن سلمان (في منتدى مبادرة الاستثمار) بعقلانيته وتطلعه إلى المستقبل يحيّر التطرف والمتطرفين، توجه يضع المملكة في موقعها القيادي، المنطقة اليوم أكثر تفاؤلا".
وأضاف: "كم هو جميل أن تقرأ الصحافة الغربية هذا الصباح وتجد التغطية الإيجابية عن السعودية ومشاريعها وطموحها، التفاؤل بالسعودية تفاؤل بمستقبل المنطقة".
السعودية
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