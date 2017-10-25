السكر والجازولين أهم ما استقبلته الموانئ اليوم الأربعاء

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2100 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 510 شاحنات، من بينها شحنة بوتاجاز تزن 6500 طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والجازولين وأكسيد الحديد وغيرهم من السلع.



وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويلت وبضائع عامة من بينهم السفينة (GH BLACK CAVIAR) المحملة بـ( 48646 ) طن سكر، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة "انترلينك" المحملة بــ34 آلاف طن قمح قادمة من اوكرانيا، والسفينة "بريف ليدر" محملة بـ21 ألف طن قمح قادمة من بلغاريا.



وأشار الغندور إلى أن يجري تفريغ العبارة "جلوفيتش كوجر" المحملة بـ337 سيارة ملاكي قادمة من السويس، والعبارة "لوفيتش شيلينج" المحملة بـ400 سيارة ملاكي، والعبارة سبيس وعلي متنها 600 سيارة قادمة من اليونان، ويضاف إلى ما سبق تفريغ السفينة "ميتورا" المحملة بـ33 ألف طن جازولين قادمة من تركيا، والسفينة "كاستيلو فالفيرد" المحملة بـ163 ألف طن أكسيد حديد قادمة من البرازيل.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 115 سفينة، وغادرت الميناء 13 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 35 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10669 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 18 شاحنة قمح محملة بـ540 طن. ولفت إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون ومائتان وسبعة وسبعون طنا منهم 298 ألف طن قمح.



ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



موانئ السويس

وعلى صعيد متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا

وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 211 راكب و 116 شاحنة بضائع و 3 شاحنات عفش ركاب و 6 سيارات، بينما تغادر السفينتين امانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 484 راكب و 98 شاحنة بضائع و 29 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين امانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 316 راكب و 89 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى السفينة ARK ROYAL وعلى متنها 36 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، والسفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 339 راكبا و127 شاحنة بضائع و28 سيارة.



ميناء نويبع

ومن جهة أخرى يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 777 راكب بميناء نويبع فضلا عن تداول 66 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 245 راكب و 15 براد و 7 تريلات وباصان جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 232 راكب و 7 برادات و 8 تريلات وسيارتان، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 300 راكب و 14 براد و 15 تريلا و 4 سيارات.



ميناء دمياط

وفي سياق متصل استقبل ميناء دمياط السفينة ( GH BLACK CAVIAR ) محملة بـ ( 48646 ) طن سكر، علاوة على 4 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2473، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2463، بحمولة إجمالية 2636 طن قمح، في حين غادر عدد ( 93 ) سيارة بحمولة 4248 طن قمح.



وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166055 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14898 طنا.



وفي هذه الأثناء استقبل الميناء قطار محمل بـ 960 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.



الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11000 طن يوريا و 3000 طن فوسفات و 1120 طن ملح و 3300 طن رمل.