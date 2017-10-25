تعليق وزارة الخارجية على مشروع نيوم

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزارة والبعثة المصرية فى الرياض ليس لهما علاقة بمشروع "نيوم" الذى أطلقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، ضمن رؤية عام 2030 بتحويل المملكة العربية السعودية لنموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.





جاء ذلك ردًّا على استفسار لـ"المال" حول دور الوزارة فى تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب السعودى، قائلًا إنه يتعلق بوزارات أخرى.



