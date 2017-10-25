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استثمار
تعليق وزارة الخارجية على مشروع نيوم
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 07:52 م
وزارة الخارجية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية
سمر السيد
قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزارة والبعثة المصرية فى الرياض ليس لهما علاقة بمشروع "نيوم" الذى أطلقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، ضمن رؤية عام 2030 بتحويل المملكة العربية السعودية لنموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.
جاء ذلك ردًّا على استفسار لـ"المال" حول دور الوزارة فى تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب السعودى، قائلًا إنه يتعلق بوزارات أخرى.
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن، أمس، إطلاق مشروع "نيوم" الذى يعتبر أول منطقة اقتصادية خاصة تمتد عبر السعودية ومصر والأردن، وتصل قيمته إلى 500 مليار دولار.
وزارة الخارجية
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