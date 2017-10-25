أجندة الأحداث السياسية الخميس 26 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



رئاسة الجمهورية

ينهى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى فرنسا إلى باريس والتقى خلالها بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز التعاون الثنائى، والمصالح المشتركة، وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.



وزراء وحكومة

يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية في محافظة الأقصر غدا الخميس، يرافقه عدد من الوزراء، ومن المقرر أن يتوجه شريف إسماعيل إلى الأقصر مساء غدٍ الأربعاء؛ لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة المشكلات الخاصة بالمحافظة، كما يرأس اجتماعًا تنفيذيًا بقيادات المحافظة، بالإضافة إلى لقاء نواب المحافظة، وكان رئيس الوزراء زار الخميس الماضي، محافظة الإسكندرية وتفقد عددا من المشروعات في إطار سلسلة زيارات للمحافظات، كما التقى المهندس شريف إسماعيل، اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، في مقر مجلس الوزراء، وكلفه بالانتهاء من مشروعات المحافظة منتصف ٢٠١٨.



يعقد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرا صحفيا، غدا، لإعلان تفاصيل الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف وتجهيزات المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية لمؤتمره المقبل والذي ينعقد يومي 20 يناير 2018 بالقاهرة تحت عنوان: "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة وآلياتها"، ويناقش المؤتمر تحديد مفهوم الإرهاب، وأسباب صناعة الإرهاب، ومخاطر الإرهاب، وحتمية المواجهة، وآليات المواجهة، وكان مختار جمعة قد عقد اجتماع موسع، خلال الأسابيع الماضي، مع أحمد علي عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لترتيب ورش العمل التي ستعقد تمهيدًا لعقد المؤتمر، مؤملين أن يسهم المؤتمر وبحوثه ودراساته وتوصياته في وضع حلول بناءة لمواجهة الإرهاب الغاشم، وصانعيه، ومموليه، والجهات التي تحتضنه أو تأويه من خلال مشاركة عالمية واسعة ومتنوعة للمهتمين بمواجهة الإرهاب في جميع جوانب المواجهة.



يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات، اجتماعه غدا الخميس المقبل، لحسم نوع الشهادة التي سيمنحها التعليم المفتوح في شكله المطور "التعليم المدمج"، من المقرر أن يعلن المجلس، بعد المناقشة، القرار بوضوح حتى يتسنى للطلاب التأكد من نوعية الشهادة قبل الالتحاق بالنوع الجديد.



تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، احتفالية لتكريم 370 طفلا من المتفوقين دراسياً من أبناء المؤسسات المحرومين من الرعاية الأسرية على مستوى الجمهورية بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، ويتم تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع مبادرة "بينا" وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي، لرفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع الشباب على التطوع والمراقبة المجتمعية.



نقابات وحركات

يعقد نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، ندوة بعنوان دور دار الافتاء فى مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك الخميس المقبل، بمقر النادى بالمنيل فى تمام السادسة مساءا ، يحاضر فى الندوة الدكتورشوقى علام مفتى الديار المصرية، بحضور المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة ، ومن المقرر أن يتم تكريم المستشارين الذين حصلوا على رسائل الدكتوراه، وكذا أبناء الأعضاء المتفوقين فى الشهادات العامة.



قرر أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى، عقد اجتماع غدا الخميس، من أجل الانتهاء من إعلان الترتيبات الخاصة بالانتخابات، ومن المنتظر أن يتقدم اللواء علاء مقلد المدير التنفيذى للنادي باستقالة من منصبه في الأيام المقبلة من أجل الترشح في الانتخابات ، وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، استقر على قائمته في الانتخابات المقبلة، بعد اجتماع ودى عقد اليوم للتشاور حول بعض الأمور الخاصة بالقائمة ، و جاءت قائمة مرتضى منصور كالتالى: "مرتضى منصور رئيسا، أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى منصور على مقعدى النائب، حازم ياسين في أمانة الصندوق، هانى زادة ورحاب أبو رجيلة وعلاء مقلد وشريفة الفار في العضوية مع ترك مقعد خال في العضوية يكون باختيار الجمعية العمومية بعيدا عن القائمة".



جامعات

تستضيف كلية العلوم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد توفيق عميد الكلية صباح غدا الخميس، إجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلي للجامعات ، يضم الاجتماع عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية علي مستوي جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى عدد كبير من علماء الرعيل الأول في مختلف التخصصات.



تنتهى كلية التربية بجامعة الفيوم غدا الخميس من فاعليات المؤتمر الرابع عشر تحت عنوان تطوير التعليم فى عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المستقبل بالمكتبة المركزية بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتورة آمال ربيع عميدة كلية التربية ، واستضاف ممثلين عن الجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها بالاضافة الى عمداء كليات التربية على مستوى جامعات الوطن العربى من الاردن، لبنان، السعودية، سلطنة عمان، الجزائر، سوريا، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية من الزقازيق، المنوفية، بنها، الإسكندرية، الأزهر، حلوان، القاهرة، أسيوط، سوهاج ، ويهدف إلى مواكبة التطورات فى المجالات التربوية وصياغة رؤية تربوية شاملة وتبادل الخبرات المحلية والعربية فى المجالات التربوية المختلفة بالإضافة إلى بحث سبل تطوير التعليم المصرى لمواكبة عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المستقبل.



محافظات

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية غدا الخميس، ورش عمل محكى شباب الغربية 2017، احتفالات بالعيد القومى للمحافظة، ولمدة 3 أيام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وإشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برئاسة دينا فؤاد، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربية.



يزور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية،غدا الخميس، محافظة المنيا،للمشاركة فى المنتدى الخاص بمسابقة التميز والابتكار بين المحافظات، بقاعة أحد الفنادق بمدينة المنيا ، قال البديوى،فى بيان له اليوم، أن زيارة الوزير تعد الأولى للمحافظة، منذ توليه العمل وزيرا للتنمية المحلية، وأنها تأتى في اطار المشاركة فى لقاءات الإبتكار والتميز بين محافظات الصعيد.



ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالمكتبة، غدا الخميس ، احتفالية بعنوان «بانوراما تاريخ مصر العسكري»، في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد الخامس عشر لافتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة.



تشتمل الاحتفالية على محاضرتين، تأتي المحاضرة الأولى بعنوان «معركة قــادش الكبرى»، ويُلقيها الدكتور محمد رأفت عباس؛ مدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية بوزارة الآثار، وتتناول الأحداث التاريخية والحربية التي أدت إلى وقوع معركة قادش بين الإمبراطوريتين المصرية والحيثية في سوريا منذ اندلاع الصراع السياسي والحربي بين القوتين الكبيرتين في منطقة الشرق الأدنى القديم، وما ترتب عليها من نتائج سياسية وتاريخية مهمة أدت إلى عقد أول معاهدة سلام في التاريخ بين المصريين والحيثيين في العام الحادي والعشرين من عهد الملك رمسيس الثاني.



وتأتي المحاضرة الثانية بعنوان «اكتشاف بوابة مصر الشرقية- قلعة ثارو»، ويُلقيها الدكتور محمد عبد المقصود؛ رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، التي تتناول أهمية ثارو من خلال الاكتشافات الأثرية التي قامت بها العديد من البعثات سواء المصرية أو الأجنبية، حيث تم الكشف عن عدة قلاع عسكرية تعود لعصر الدولة الحديثة وقصور ملكية من عصر الملك «تحتمس الثالث» والملك «رمسيس الثاني»، بالإضافة إلى منشآت ومقابر من عصر الهكسوس ، كما تتضمن الاحتفالية عرضا لفيلمين وثائقيين، من إنتاج مركز توثيق التراث، الأول يدور حول معركة قادش الشهيرة، التي تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ القديم، بينما يتناول الفيلم الثاني قلعة "ثارو" التي كانت تُعد نقطة انطلاق الجيوش المصرية إلى آسيا خلال الفتوحات العسكرية.