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سيـــاســة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية عبر سويسرا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 07:20 م
العلاقات السعودية الإيرانية
أخر الأخبار
العلاقات السعودية الإيرانية
رويترز
قالت الحكومة السويسرية، اليوم، إن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران وقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح السعودية في إيران، والمصالح الإيرانية في المملكة.
وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في مطلع يناير 2016.
ووافقت الحكومة السويسرية على هذه الترتيبات، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على أن يشمل التفويض الخدمات القنصلية للبلدين.
وقالت الحكومة ”لسويسرا تاريخ طويل في تمثيل المصالح الأجنبية بما يشمل الخدمات القنصلية الجزئية، وفي بعض الأحيان المهام الدبلوماسية في الدول التي قطعت العلاقات فيما بينهما إذا طلبت الدول المعنية ذلك“.
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