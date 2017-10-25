عودة العلاقات السعودية الإيرانية عبر سويسرا

رويترز









قالت الحكومة السويسرية، اليوم، إن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران وقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح السعودية في إيران، والمصالح الإيرانية في المملكة.





وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في مطلع يناير 2016.





ووافقت الحكومة السويسرية على هذه الترتيبات، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على أن يشمل التفويض الخدمات القنصلية للبلدين.



