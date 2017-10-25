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سيـــاســة
تجديد حبس سارة حجازى
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 06:40 م
حبس
أخر الأخبار
حبس
نجوى عبد العزيز
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس سارة حجازي، بتهمة الترويج للمثليين ورفع علم «الرينبو» فى حفل «ليلى» بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمتهمة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام.
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