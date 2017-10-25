المحكمة العسكرية تجدد حبس مشجعي الزمالك شهرا

محكمة عسكرية

إيمان عوف



قررت المحكمة العسكرية تجديد حبس ٢٣٦ مشجعا من مشجعي نادي الزمالك لمدة شهر، وذلك في اتهامهم بالانتماء لجماعة أسست بالمخالفة للقانون، والتعدي على السلطات.



وشهد محيط المحكمة العسكرية وفقا للمحامي الحقوقي محمد حافظ اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن الموجودة بمحيط المحكمة، إذ قامت قوات الأمن بالاعتداء على شقيقات المعتقلين.



يذكر أن نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قررت إحالة القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى والمتهم فيها 235 مشجعا زملكاويا للنيابة العسكرية، حيث واجه المتهمون تهم الانضمام لجماعات "أولتراس وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ وقمصان تحمل عبارات مسيئة".



كان قاضى معارضات الدخيلة، أمر بتجديد حبس المتهمين 15 يوما، وذلك بعد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بقرار من المستشار سعيد عبدالمحسن، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، لثبوت تورطهم فى أعمال عنف حيث توجه فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد نوار رئيس نيابة أول العامرية إلى مقر مديرية الأمن للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات باستاد برج العرب، وتم تفريغ الفيديوهات وطلب تحريات الأمن الوطنى والاستعلام عن هوية المقبوض عليهم.



شارك فى التحقيقات ما يقرب من 30 محققا استعانوا خلالها بتحريات الأمن الوطنى وتفريغ الفيديوهات ومطابقة المشاركين فى الأحداث مع المضبوطين، بينما قام نحو 10 محامين بالدفاع عن المتهمين أمام النيابة، وحضروا التحقيقات معهم، حيث تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



يشار إلى أنه كانت قد اندلعت اشتباكات بين جماهير الوايت نايتس بملعب استاد برج العرب، غرب الإسكندرية، مع قوات الأمن عقب انتهاء المباراة، ما دفع الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما قدرت الخسائر المبدئية بملعب استاد برج العرب بنحو مليون جنيه.