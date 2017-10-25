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اقتصاد وأسواق
نقابة الزراعيين تعرض 5 مطالب على البنا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 06:04 م
نقابة الزراعيين
أخر الأخبار
نقابة الزراعيين
الصاوي أحمد
يعقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مجلس إدارة نقابة الزراعيين، يوم السبت المقبل؛ تنفيذًا لوعد الوزير للنقابة خلال احتفالية يوم المهندس الزراعي الذي عُقد مؤخرًا.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، رئيس لجنة التطوير وحماية المهنة في نقابة الزراعيين، أن هناك أهم 5 قضايا سيتم بحثها خلال الاجتماع، وهي: توفير معاش اجتماعي ملائم للمهندس الزراعي، وإنشاء صندوق للتأمين التكافلي في النقابة، وإقامة فرع للنقابة في الإسكندرية، وإقامة نادي الشاطئ لتوفير مصيف ملائم ومناسب، وتوفير تأمين صحي جيد.
وأوضح أبو جبل أن الزراعيين لا يوجد أي مزايا اجتماعية يحصلون عليها، مثل ارتياد الشواطئ، حيث يمكن للوزير الموافقة على تخصيص قطعة أرض ملائمة، سواء في أرض الإصلاح الزراعي أو غيرها.
كان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وافق على عقد اجتماع مع أعضاء نقابة الزراعيين؛ لبحث المشكلات العالقة، التي تهم المهندسين الزراعيين وبالطبع أهمها توفير معاش مناسب للمهندس الزراعي وتوفير تأمين صحي جيد.
وزارة الزراعة
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