وزير الطيران يلتقي رئيس غانا بالعاصمة أكرا

هاجر عمران



قال بيان وزعته وزارة الطيران المدنى، منذ قليل، إن الوزير شريف فتحى التقى الرئيس الغانى نانا اكوفو أدو، على هامش زيارته لمعرض الطيران الأول بغانا.



وأضاف البيان أن محمد حيدر سفير مصر أكد أن اللقاء كان وديا وعكس العلاقات التاريخية بين الدولتين، مشيرا إلى أن مشاركة وزير الطيران المدني كضيف شرف تأتي في ضوء التقدير الكبير الذي تكنه غانا لمصر، وتنظر إليها كإحدى القوى الكبرى في إفريقيا والشرق الأوسط في مجالات الطيران المدني، وبعد ما لمسه الوفد الوزاري الغاني الذي شارك في مؤتمر أمن الطيران المدني الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر أغسطس الماضى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية من إمكانات كبيرة قد تسهم في توطيد أواصر التعاون المثمر ما بين الدولتين.



تجدر الإشارة إلى أن معرض الطيران الأول والذي يعقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري بالعاصمة أكرا قد شهد اهتماما من المتخصصين في مجالات الطيران، وكذا الهئيات الدولية المعنية بالطيران المدني لكونه الأول من نوعه بمنطقة غرب إفريقيا، ويسهم في فتح المجالات لتعزيز صناعة الطيران المدني في هذه المنطقة، والتي تعد ضمن الأعلى نموا بالقارة الأفريقية.



وأكد البيان أن وزير الطيران المدني والوفد المرافق له عقد عدة جلسات ومباحثات مع نظيرته الغانية وكبار المسئولين المعنين بالطيران المدني بدولة غانا، حيث تم استعراض كل مجالات التعاون المحتمل ما بين الدولتين في مجالات الطيران المدني، وجارٍ الإعداد لاستقبال وفد غاني بالقاهرة لوضع أفكار التعاون موضع التنفيذ.

