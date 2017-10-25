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رياضة
الجبلاية تدعو لانتخابات على مقعدي الهواري
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 04:20 م
هاني أبوريدة جديد.
أخر الأخبار
هاني أبوريدة جديد.
على المصرى
دعا الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، اليوم الأربعاء، جمعيته العمومية لإنعقاد عادى يوم 26 نوفمبر المقبل، لإنتخاب عضوين لشغل المقعدين الشاغرين، بدلا من حازم وسحر الهوارى، بعدما تم استبعادها منذ فترة، في إطار عملية توفيق الأوضاع التي تقوم بها الجبلاية، بما لا يتعارض مع اللوائح الدولية الملزمة.
ويؤكد الاتحاد على أن كل خطواته تأتي وفق احترامه للقواعد الدولية والقوانين المصرية، حفاظا على المكتسبات الوطنية التي حققها المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".
وتابع "وعلى هذا الأساس قام الاتحاد مع جميع الجهات المعنية والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك تحقيقا للمصلحة العليا، لعقد الجمعية العمومية للاتحاد فى نهاية نوفمبر المقبل"
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