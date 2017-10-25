وزيرة الاستثمار تعلق على سبب تواجدها بالسعودية

خاص

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اليوم الأربعاء، عن سبب تواجدها بالسعودية.

وفي تصريحات متلفزة، قالت الوزيرة إنها تتواجد في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تنظمه المملكة لانتهاز فرصة وجود مختلف المؤسسات الدولية بالمبادرة ، وعرض فرص الاستثمار في مصر على ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف الجنبسيات المتواجدين حاليا بالسعودية.

ويتواجد بمؤتمر مبادرة مستقبل للاستثمار نحو 2500 من ممثلي مجتمع الأعمال حول العالم ، تيلغ قيمة الأصول التي يديروها نحو 22 تريليون دولار.

ولم تعلق الوزيرة على سؤال خاص بمشروع "نيوم" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس، ويضم أراضي أردنية ومصرية

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الموافقة النهائية التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار هي خطوة مهمة في إطار خطة الإصلاح التشريعي التي تنفذها الحكومة ، بالتزامن مع إصلاح مؤسسي شامل يشمل إعداد خريطة استثمارية توضح تفاصيل الفرص المتاحة في كافة المجالات بمختلف المحافظات.