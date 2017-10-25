البورصة تجدد مهلة تحديث المواقع الإلكترونية لـ 28 شركة

البورصة المصرية

رجب عزالدين



منحت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- 28 شركة مدرجة مهلة إضافية مدتها 15 يوماً، للانتهاء من عملية تحديث المواقع الإلكترونية لها.



وسبق للجنة القيد مطالبة هذه الشركات بتحديث مواقعها، فى 4 أكتوبر من الشهر، ولم تستجب الشركات فى الفترة المحددة.



وشملت الشركة المخاطبة بالتحديث، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الوادى للإستثمار السياحى، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، النيل لحليج الأقطان، شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، إم بى للهندسة، الصخور العربية للبلاستيك، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية، جولدن بيراميدز بلازا، جولدن تكس للأصواف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة للصوامع والتخزين، القاهرة للخدمات التعليمية، أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية.



وشملت القائمة: مطاحن وسط وغرب الدلتا، النصر للملابس والمنسوجات – كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها،العامة لصناعة الورق – راكتا، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، القومية للأسمنت، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، مطاحن مصر الوسطي، جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مستشفى النزهة الدولى، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، الحديثة للمواد العازلة - مودرن ( بيتومود)، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.