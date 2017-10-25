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نقل وملاحة

وصول 675 سائحا ميناء شرم الشيخ البحرى

وصول سياح
وصول سياح
وصول سياح

نادية صابر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، انطلاق الموسم السياحى بموانئ البحر الأحمر .

واستقبل ميناء شرم الشيخ البحرى صباح اليوم  السفينة السياحية NAUTICA و على متنها 675 سائحا من جنسيات مختلفة و 396 طاقما و هى بطول 181  متر و عرض 25 متر و غاطس 6 متر و ترفع علم جزر المارشال .

وأوضح يوسف أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء وزيارة مدينة شرم الشيخ.

ولفت إلى أن السياح سيزورن مناطق رأس محمد، وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع نبق ووادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص و سياحة السفارى و الاستمتاع بشتاء شرم الشيخ  الدافىء و ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. 

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات و تشديد الإجراءات الأمنية للتأكيد على أن شرم الشيخ مدينة السلام. 

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة و قوات التأمين و ذلك لجذب العديد من السفن السياحية و التأكيد على أن مصر بلد الأمن و الأمان .




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