ملكة جمال الكون تجوب شوارع مصر لإنعاش السياحة

عبر سيارة PEUGEOT في عيدها الـ 41



قامت الفرنسية إيريس ميتينير، ملكة جمال فرنسا والكون بزيارة لأهم المعالم السياحية والثقافية في مصر بهدف تسويق مصر عالميا باعتبارها واحة للأمن والاستقرار معتمدة في ذلك على سيارة PEUGEOT، وفق بيان



وكُتب علي السيارة الـ PEUGEOT عبارة " 41 سنة" هي المدة التي قضتها بيجو في الأسواق المصرية حتى الآن.



من جانبها، أكدت نيفين اللبّان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات الوكيل الحصري بمصر لشركة أوتوموبيل بيجو الفرنسية أن إيريس ميتينير، ملكة جمال فرنسا والكون ستشارك كعضو في فريق التحكيم الخاص بمسابقة ملكة جمال مصر.



وأوضحت أنها ستقوم بجولات في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تشمل زيارات لأهم المعالم الاثرية والفرعونية.



وأشارت إلى أنها قامت بزيارة لمكتبة الإسكندرية حيث قامت بجولة داخل أقسامها للتعرف على مقتنياتها.



ومنذ وصولها إلى مصر وتعيش إيريس ميتينير، أجواء احتفالية كبرى بدأت في اللحظة التي وطأت أقدامها أرض مصر.



فبمجرد نزولها من سلم الطائرة التقطت ملكة جمال الكون صورة سيلفى لها ونشرتها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت بقولها: “أهلا بكم من القاهرة، مصر، هبطت للتو، متحمسة".



كانت إيريس ميتينير قد وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح الإثنين، حيث كان في استقبالها نسرين عثمانلى مديرة مكتب تنشيط السياحة بالمطار وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.



وقالت اللبان في البيان ذاته، إن رعاية بيجو لحدث زيارة ملكة جمال الكون لمصر يبعث برسالة أساسية لكل العالم بأن مصر بلد أمن ومستقر.



وأضافت أن PEUGEOT وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات إحدى الشركات التابعة للشركة العربية للاستثمارات مثالا ناجحا على الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 40 عاما بين مصر وفرنسا في مجال صناعة السيارات.















