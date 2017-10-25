المصيلحي: إصدار قواعد استيراد القمح خلال أسبوعين

وزير التموين علي مصيلحي

خالد بدر الدين



أعلن وزير التموين علي المصيلحي من دبى لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن بلاده ستصدر في غضون أسبوعين القواعد الإرشادية لاستيراد القمح والتي ستوضح للتجار بالتفصيل جميع المواصفات والإجراءات واللوائح الخاصة ببيع القمح وسيتم إرسالها إلى جميع الموردين.



وذكر المصيلحي أن لجنة تضم وزارة الزراعة تعكف على وضع القواعد المبسطة في إطار الجهود الرامية لتهدئة مخاوف الموردين الذين يفرضون علاوات مخاطر كبيرة بسبب ما يصفونه بأنه عدم اتساق قواعد الاستيراد مع عمليات التفتيش.



وكانت شحنات القمح إلى مصر قد تعطلت فى الأشهر الأخيرة بعدما فقد المفتشون مزايا السفر المرتبطة بفحصها في الخارج.



ويرى تجار أن المفتشين يفرضون حاليا قواعد استيراد غير متسقة في الموانئ المصرية احتجاجا على ذلك.





