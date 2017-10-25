وحدة لإدارة المخاطر بكل مأمورية ضريبية

عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55

المال ـ خاص



أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قرارا بإنشاء وحدة للمخاطر فى كل مأمورية ضريبية ، على أن تضم عددا مناسبا من العناصر المتميزة فنيا للاطلاع على الإقرارات المقدمة من المسجلين فور تقديمها، وتحديد المخاطر التى تنطوى عليها وعرضها على رئيس المأمورية لاتخاذ اللازم.



وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية، قد أعلن الأسبوع الماضى عددا من المؤشرات التحليلية المهمة الخاصة ببنود الحصيلة الضريبية، والتى أسفرت عن تدنى معدلات زيادة الحصيلة الضريبية من عدد من القطاعات وارتفاع الأخرى، مما يستدعى معه الوقوف على أسباب الفجوات التى قد تطرأ على الحصيلة من بعض الأنشطة.



وقال "المنير" إن الوزارة ستجرى تحليلا اقتصاديا على بنود الحصيلة للوقوف على أهم أسباب طفراتها .



أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قرارا بحظر الاتصال بأى جهة خارجية سواء بالحصول على برامج تدريبية أو حضور اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات أو إلقاء محاضرات دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.



وجاء القرار، بحسب نصه، فى ضوء كتاب مجلس الوزراء بشأن أمن وسرية المعلومات والبيانات التى تمس الأمن القومى.