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سيـــاســة
لجنة برلمانية تناقش نظام البرامج والأداء لـ 6 وزارات
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 01:03 م
النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار
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النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار
ياسمين فواز
تعقد لجنة مراجعة موازنة البرامج والأداء المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل اجتماعا مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط لبحث مستجدات إرسال الموازنة الرسمية لـ٦ وزارات بنظام البرامج والأداء، تمهيدا لمراجعة التقارير الربع السنوية للوزارات الستة وهي التعليم و التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي و الاتصالات و النقل.
من جانبها أكدت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيسه لجنة إعداد موازنة البرامج والاداء أن اللجنة تناقش احدث المستجدات التي وردت الي وزارة المالية بشأن موازنة البرامج للوزارات الستة ،بالاضافة الي عرض النظام المقرر تطبيقه من قبل وزارة التخطيط في تنفيذ الموازنة سالفة الذكر.
وأشارت سيلفيا نبيل في تصريحاتها لـ"المال" الي انها طالبت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإدراج موازنة الوزارات الستة في جدول أعمال الجلسة العامة تمهيدا للتصويت عليها.
وأكدت أن اعتماد الموازنة بنظام البرامج والاداء من قبل البرلمان سيجعلها أكثر متابعة بين الوزارات .
وأوضحت أن التصويت علي الموازنة السابقة لا يتعارض مع التصويت الذي تم علي الموازنة التقليدية التي سبق وتقدمت بها الحكومة ،قائلة:"الارقام متطابقة بين الموازنتين ولا يوجد ما يمنع اعتمادها".
وتقوم موازنة البرامج والأداءعلى الاهتمام والتركيز على الإنجازات التى تتم، إذ أنها تُعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات، ومن ثم فموازنة البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق.
وتلقى الضوء على العمل الذى تم أو الخدمة التى أُنجزت للتأكد من أن النتائج التى تحققت توازى ما كان مخططا له، وهل تكاليف الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة، مما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.
وأشارت سيلفيا في تصريحاتها لـ"المال" إلى أن الوزارات الستة انتهت فعليا من تطبيق النظام الجديد علي كافة هيئاتها ، حيث اعتمدت التعليم العالي كافة الجامعات ، بالاضافة الى التعليم بمديرياته ، والنقل بهيئاته المختلفة وغيرها.
وأوضحت أن اللجنة بصدد الانتقال من مرحلة تطبيق النظام الجديد على موازنة الوزارات إلى مرحلة أخرى وهي مراجعة تقارير أداء الربع سنوي بالتعاون مع وزارة التخطيط
ولفتت إلى أن منشور المالية القادم سيتضمن 7 وزارات جديدة منها التموين والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط ستعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى المقبل 2018/2019 .
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