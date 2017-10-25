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بورصة وشركات
ايكمى تبيع مخزنا لاستغلال الأصول المعطلة
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:59 م
الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)
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الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)
خاص
قرر مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية "ايكمي" بيع مخزن بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 650 ألف جنيه. وذلك في إطار الاستفادة من الأصول المعطلة.
وقالت الشركة في بيان، منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، ان المخزن يقع على مساحة 240 متر مربع، موضحة أن عملية البيع ستمكنها من تحقيق أرباح وسيولة مادية في الوقت الحالي.
يشار إلى أن المخزن قد سبق أن إشترته الشركة بمبلغ وقدره 500 ألف جنيه.
ووافقت الجمعية العامة للشركة، مؤخراً، على زيادة رأس المال المصدر من 12 إلى 42.15 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب العام.
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