مينا للاستثمار: لم تصلنا معلومات من لمار الكويتية عن الاستحواذ

عمليات الدمج والاستحواذ

رجب عزالدين



نفت شركة "مينا" للاستثمار السياحي، وصول معلومات مباشرة من شركة "لمار الكويتية" بخصوص موضوع الاستحواذ عليها.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص بعض الأخبار المنشورة، تحت عنوان: "مستثمر كويتي يتفاوض مع لمار السعودية للاستحواذ علي مينا للاستثمار السياحي والعقاري".



وقالت الشركة إن الخبر المذكور يتضمن مغالطة حول جنسية شركة لمار، ذلك أنها شركة مساهمة كويتية وليس سعودية كما ورد بالخبر.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن عودة التداول على أسهم الشركة، بعد إيقافه منذ الصباح لحين الرد على استفسارتها.



ويبلغ رأسمال مينا للاستثمار السياحى 150 مليون جنيه، موزعاً على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للواحد.



ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة لمار القابضة الكويتية (17.53)، مجموعة عارف الاستثمارية (9.07%)، أثمان الاستثمارية (9.07%)، شرق للاستثمار (7.47%)، الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - الأردن (7.4388%) وآخرين.