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سيـــاســة
الزراعة: محسن محي الدين مديرا للعلاقات العامة
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:40 م
محسن محي الدين
أخر الأخبار
محسن محي الدين
الصاوي أحمد
قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تعيين المهندس محسن محي الدين، مدير المراسم بالوزارة، مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفي، بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
جاء ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1510 لسنة 2017.
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