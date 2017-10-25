EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
منتجي الدواجن: شركة التسويق ستسهل شراء التموين للمنتج المحلي
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:07 م
الدواجن - مجموعة الدقهلية
أخر الأخبار
الدواجن
الصاوي أحمد
أكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن نتائج الاجتماع مع وزير التموين الأحد الماضي، أسفرت عن رفض الوزير لشراء الدواجن المحلية من المنتجين بسبب عدم وجود آلية تمكن شراء الوزارة للانتاج من المزارع حتي الآن.
وطالب دوريش من الأعضاء بالإسراع في تأسيس شركة تسويق الدواجن الجديدة، حتى يتسنى للوزارة شراء الانتاج المحلى .
ووافقت وزارة الزراعة على تأسيس شركة مساهمة لتسويق الدواجن تابعة للاتحاد، باستثمارات لن تقل عن مليار جنيه، وفقا لتصريحات لدرويش.
** آمال شركة التسويق
وكشف درويش أن الشركة الجديدة المنوطة بتسويق الدواجن و الجاري البدء في إجراءاتها ستقضي علي الوسطاء وسماسرة السوق الذين يرفعون الأسعار دون مبرر.
وقال : "رغم أن سعر البيع في المزرعة 18 جنيها لكن يشتري المستهلك الكيلو بـ33 جنيها إلى 35 جنيها والسعر المنطقي والنهائي يجب أن يدور حول 30 جنيها فقط".
وأكد درويش أن الاتحاد سيقوم بتحرير مذكرة بالأفكار الجديدة وتوزيعها علي الشركات العضوة في الاتحاد وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية في ذلك الإطار .
وتعاقدت وزارة التموين قبل أسبوعين على شراء دواجن مستوردة بكميات تصل لـ45 ألف طن من عدة مناشئ من الرلابزيل وأوكرانيا ورومانيا وهو ما يمثل ضغوطا علي السوق الإنتاجية حيث الفارق بين التكلفة والبيع يتسع بإستمرار ووصل حاليا لـ6 جنيهات ويتراوح سعر الدجاجة المستوردة 1.7 كجم لنحو 55 جنيها حاليا عبر منافذ التموين .
وكانت وزارة الزراعة أعلنت عن بدء إجرءات تأسيس شركة لتسويق الدواجن للمساهمة في الحد من الانفلات في الأسعار حاليا ولضبط السوق عبر استثمارات لا تقل عن 2 مليار جنيه وفتح الباب لمن يرغب من أعضاء الاتحاد ومن خارج الاتحاد في الدخول كمساهمين فيها عبر الاكتتاب باستثمارات تصل لـ2 مليار جنيه .
**تحقيق مكاسب متبادلة
وأكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تأسيس شركة وطنية لتسويق الدواجن هدفه تحقيق مكاسب متبادلة بين الحكومة والمربين والمستهلكين .
وأكدت "محرز " أن دور الحكومة ووزارة الزراعة أحدي المساهمين في ذلك هو تحقيق التوازن في السوق عبر طرح المنتجات ولكن ذلك لم يعد كافيا وكان من المحتم الدخول في مجال التسويق أيضا .
وكانت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، قالت في تصريحات صحفية الاثنين الماضي إن شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الإنتاج الداجنى والأمصال تبحث إنشاء كيانين، الأول تأسيس شركة مساهمة فى مجال تسويق الدواجن، والثانية فى مجال إنتاج اللقاحات، وعرضهما للاكتتاب العام من خلال صغار المربين وكبارالمنتجين تحت مظلة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن
.
وأضافت منى محرز، خلال لقائها ممثلى شركات جدود الدواجن العاملة فى مصر، أن شركة تسويق الدواجن تستهدف حماية صغار المربين من تقلبات الأسعار، وتحقيق هامش ربح مناسب للمربين وحمايتهم فى التغيرات التى يتعرض لها السوق، فضلا عن إعادة التوزان للأسواق من خلال الحد من دور سلسلة الوسطاء، وتوفير الدواجن بأسعار تناسب المستهلك العادى، لاستكمال حلقات الإنتاج الداجنى
.
وأوضحت محرز، أن الدور الرئيسى لشركة تسويق الدواجن،يستهدف إعادة منظومة تداول الدواجن الحية، وتطبيق القانون 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية.
وتابعت "حيث يقتصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها بمعرفة وزير الزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها "حية"، بغرض الذبح داخل المجازر المختصة، ويحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة إلا من خلال منظومة خاصة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة".
.
وأشارت محرز، إلى أن تفعيل تطبيق القانون 70 يساهم فيما يطلق عليه سلسلة التتبع من المنتج للمستهلك لمنع إنتشار الأمراض الوبائية وتحقيق الاستقرار وتداول منتجات لحوم آمنة بدءا من إنتاجها فى مزارع تطبق قواعد الأمان الحيوى، ونقلها إلى مجازر الدواجن.
وأوضحت أنه سيتم تنظيم حملات للتوعية من خلال الإرشاد البيطرى، والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى ومنظمات المجتمع المدنى لتطبيق قواعد الأمان الحيوى فى التربية الريفية، والتوعية بمخاطر مخالطة أو تداول الطيور الحية، ووضع ضوابط لتنظيم حركة نقل الطيور بين المحافظات، وتشديد الرقابة عليها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا