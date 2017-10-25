التنمية الصناعية تبحث إقامة مدينة صينية متكاملة للنسيج

بمساحة2 مليون م2



عمر سالم



اجتمع المهندس، أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية مع وفد صناعي صيني يضم 25 شركة كبرى متخصصة في صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة لشركة صينو إيجيبت منكاي وهي شركة مصرية صينية، وذلك لمواصلة المباحثات مع الشركة والتي طلبت إقامة منطقة صناعية متكاملة بنظام المطور الصناعي.



وأوضح عبدالرازق أن المنطقة الصناعية ستكون متخصصة في الصناعات النسيجية على مساحة 2مليون م2 كمرحلة أولى يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، وباستثمارات تتخطى الـ 5 مليار يوان صيني، 60% منها يتحملها الشريك الصيني وتوفر ما يزيد عن 90 ألف فرصة عمل.



كما طلب الجانب الصيني تقسيم المنطقة إلى صناعي وسكنى وخدمي لتكون بمثابة مدينة صناعية متكاملة.



وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع اليوم يعد استكمالا للنقاشات التي بدأت مع الجانب الصيني منذ عدة أشهر لوضع تصور عن المشروع ليتم بلورته للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت.



كما أكد عبد الرازق أن الاجتماع اليوم يعكس اهتمام وجدية الجانب الصيني في اقامة المنطقة الصناعية.



وأوضح أن الدراسات التفصيلية التي قدموها مشجعة، واصفا المشروع بأنه بداية جيدة لمشروعات مستقبلية كبيرة متوقع جذبها داخل هذه المنطقة.



وأشار إلى أن الجانب الصيني كان يفضل في بداية المباحثات إقامة المشروع في مدينة العاشر من رمضان للاستفادة من الموقع اللوجستي للمدينة ولقربها من الموانئ والقاهرة والدلتا



واستدرك "لكن نظرا لمحدودية الاراضي المتاحة بالموقع المقترح للاراض بالعاشر بالنسبة للتوسعات المستقبلية التي تطلبها الشركة فقد تم ترشيح منطقة قوتة الصناعية بالفيوم لما تملكه من موقع لوجيستي متميز، وبالقرب من تواجد العمالة الكثيفة والتي يبتطلبها قطاع الغزل والنسيج".



وقال :" الاراضي متوفرة بمساحات كبيرة تسمع باستيعاب التوسعات المستقبلية للشركة, وكذلك مدينة السادات كبديل ثان بما تملكه من مقومات استثمارية كبيرة".



وأشار إلى أنه في هذا الصدد قامت الهيئة باعداد زيارات لبعض المناطق الصناعية المقترحة أمام الوفد الصيني للاستقرار على موقع اقامة المشروع، حيث ستشمل الزيارة معاينة المواقع المقترحة في كل من العاشر من رمضان والفيوم والسادات .



وأكد عبد الرازق، أنه سيتم دراسة العرض المقدم من الشركة , كاشفا عن استعداد الهيئة لتقديم المساندة والتيسيرات اللازمة لانجاح المشروع في حالة الموافقة عليه .



وأوضح رئيس الهيئة أن المدينة المزمع إنشائها ستقوم الشركة بناء على العرض المقدم , بتطويرها وترفيقها وادارتها وتضم صناعات غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة وطباعة وتطريز كما سيشمل صناعة مستلزمات الانتاج النسيجية, وتستهدف تغطية السوق المحلي والتصدير للخارج كما ستضم قطاع سكني للعاملين بالمشروع ومنطقة خدمات.



