EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
سيمنس تنشئ شركة لتشغيل وصيانة المحطات قبل نهاية العام
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:45 ص
شركة سيمنس- مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"سيمنس" تفوز بعقد "كهرباء إيثيدكو" باستثمارات 120 مليون دولار
«سيمنس» تنفذ الأعمال الكهربائية والميكانيكة لمبانى «الشرقية للدخان»
شركة سيمنس- مصر
عمر سالم
تعتزم شركة سيمنس الألمانية بمصر، إنشاء شركة لتشغيل وصيانة محطات كهرباء بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية العام، والانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المحطات خلال شهر مايو المقبل.
وقال عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية بمصر فى تصريحات لـ«المال»، إن الانتهاء من تشغيل عدد من الوحدات بالمحطات الـ 3، وإجراء اختبارات الأداء وتجارب التشغيل، موضحا أن المحطات تقع فى بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الجديدة، وتعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنز الغازية طراز H-Class، التى اختيرت لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، وتوفير 12 توربينة بخارية، و36 من المولدات، و244 مُبادل حرارى، و3 من محطات المحولات بنظام العزل بالغازGIS ، بقدرة 500 كيلو فولت.
كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع سيمنس الألمانية لتدشين 3 محطات كهرباء، فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، بنظام EBC+Finance، وتتولى شركة سيمنس الألمانية تنفيذ التصميم والإنشاء والتمويل، على أن تسدد الشركة القابضة للكهرباء القرض على عدة أعوام.
وقال غالى، إنه تأسس مركز مشترك للتدريب المهنى، بمنطقة العين السخنة، ويقوم المركز بتوفير التدريب لأكثر من 5500 شاب، على مدار الأربعة أعوام المُقبلة، فى التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التى تتميز بأهميتها للاقتصاد، ومن هذه التخصصات، الميكانيكا الصناعية، والمجالات الكهربائية، والإلكترونية، والتحكم والميكنة الآلى. وأضاف أن الخطوة تهدف إلى المساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وبناء الكوادر المحلية المُدربة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لدعم التدريب المهنى والفنى بمصر 22 مليون يورو.
ألمانيا
العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا