6569 طن قطن تعاقدات الموسم الجديد

قطن

دعاء حسنى



سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، خلال الأسبوع الماضى، من الموسم التصديرى الجارى، 2450 طن قطن، لترتفع جملة التعاقدات التى أبرمت منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، حتى 22 أكتوبر الجارى، 6569 طنًا، وفقاً لنبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.



بحسب أحدث تقرير أسبوعى صادر عن الاتحاد، سجلت أسعار تصدير الأقطان لصنف «جيزة 86»، 144 سنت لبرة، بما يعادل 2794 جنيهاً للقنطار، فيما بلغت سعر صنف «جيزة 94» 133 سنت لبرة، بما يعادل 2580 جنيهاً للقنطار، وصنف «جيزة 95»، 127 سنت لبرة، بما يعادل 2464 جنيهًا للقنطار.



فيما وصل سعر «صنف 87»، من محصول العام الماضى، قرابة 172 سنت لبرة بما يعادل 3337 جنيهاً، ويتواجد منه كميات قليلة للغاية، وجرى تصدير 25 طنًا منه إلى الآن.

