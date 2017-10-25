اجتماعات ترويجية مع مستثمرين أجانب ومصريين لتشجيع الكويز

على عيسى

❐ 200 شركة ناشطة بالسوق ضمن الاتفاقية من أصل 966 مسجلة

❐ مصر تطالب بخفض المكون الإسرائيلى فى اجتماع الشهر المقبل

❐ «الربيعى» يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل وإطلاق الموقع الإلكترونى الجديد ديسمبر



هاجر عمران



قال الدكتور أشرف الربيعى، رئيس وحدة "الكويز" بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعقد حاليا اجتماعات ترويجية مع عدد من المستثمرين الأجانب والمصريين، لتشجيع العمل من خلال اتفاقية "الكويز" وزيادة التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف - خلال كلمته أمام جمعية رجال الأعمال المصريين أول أمس - أن الاجتماعات الترويجية، شملت كلا من شركة "under armour " و "nike" مشيرا إلى أن الوحدة تركز على الصناعات كثيفة العمالة، مؤكدا زيارة المنطقة الصينية بالعين السخنة مؤخراً ضمن الحملات الترويجية .



وقال إن الصين دولة مهمة وتحتاج منا إلى تركيز كبير، كما أنه سيغادر إلى إثيوبيا الأسبوع المقبل، لأهميتها فى أفريقيا أيضا خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه قام بزيارة المدن والمناطق الصناعية للتعريف بالاتفاقية، وتم عقد ندوات بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر والمنطقة ومدينة السادس من أكتوبر، كما تمت زيارة المصانع والتعرف على مشكلاتها وتقديم الدعم.



وأوضح أن الوحدة تتواصل مع المجلات المتخصصة فى الولايات المتحدة وتعقد ندوات إلكترونية كان آخرها الندوة التى عقدت فى 11 أكتوبر الماضى، وشارك فيها أكبر اتحاد لمستوردى الملابس الجاهزة فى الولايات المتحدة، علاوة على لقاءات بأعضاء الكونجرس الأمريكى لضمان بقاء تأييد "الكويز" .

وأشار إلى أن الوحدة أرسلت خطاب مشترك إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع وحدة "الكويز" الإسرائيلية لرفع الحظر عن صادرات السوق لديزنى الأمريكية، مضيفا أن الوزارة استعانت بالجانب الإسرائيلى، نظرا لثقله وأهميته فى الضغط على الولايات المتحدة، موضحا أن سبب الحظر هو تدنى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والمحافظة على حقوق العمال .



وأكد أن الدول الآن لا تبحث فقط عن الأسعار الأرخص، ولكن أيضا التزام الدول المصدرة بالمعايير الاجتماعية وحقوق العمال والمسئولية الاجتماعية وتابع إلا أن الوضع الآن تحسن ويتم العمل على برنامج مع منظمة العمل الدولية فى هذا الإطار.



وكانت الشركة الأمريكية العالمية فرضت فى فبراير الماضى، حظرا على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات بقيمة 150 مليون دولار، بسبب ما قالت إنه تدنى مؤشرات مصر فى مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذى وضعته منظمة العمل الدولية.



وفى يوليو الماضى، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن شركة "ديزني" العالمية رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة الشركة، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر.



وأكد "الربيعى" أن الوحدة تعقد اجتماعات مفصلة مع الجانب الإسرائيلى ، مضيفا أن الاجتماع المقبل سيكون فى نوفمبر المقبل بمشاركة أمريكية، لافتا إلى أن الجانب المصرى سيطرح خلال الاجتماع المقبل الذى يشمل رئيس وحدة الكويز الإسرائيلى، وممثل الولايات المتحدة الأمريكية مطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلى من %10.5 إلى %8، معتبرا أن قرار تخفيض المكون الإسرائيلى قرار سياسى بحت يخص الإدارة الإسرائيلية.



وكشف أن الاجتماع سيشهد مراجعة جميع الأنشطة التى تمت الفترة الماضية، موضحا أن الاجتماع الأخير تم فى يوليو الماضى بنيويورك، مضيفا أن الولايات المتحدة عرضت خلال الاجتماع السابق دخول تكنولوجيا المعلومات فى اتفاقية "الكويز" اقتداء بالتجربة الماليزية وهو ما رحبت به مصر مبدئيا ، غير أن الجهة المعنية هى وزارة الاتصالات.



وتابع : "الاتفاقية تتيح التجارة بجميع المنتجات ولا تقصرها على قطاعات معينة" موضحا أن ما يعزز فرص قطاع عن آخر هو زيادة الرسوم الجمركية من دون الاتفاقية".



وأضاف أن الوحدة تعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من الإعفاءات الجمركية التى تقدمها الولايات المتحدة على صادرات المنتجات المصنعة بالمناطق، المؤهلة والمعروفة بـ "الكويز" بدلا من الاقتصار على عدد من الشركات الفاعلة فى التصدير للولايات المتحدة .



وأكد أن عدد الشركات الفعالة حاليا ضمن اتفاقية "الكويز" فى مصر هم 200 شركة من أصل 966 شركة مسجلة، مشيرا إلى أن أعلى حجم تصدير حققته "الكويز" تم فى 2011 كما أن حجم صادرات مصر للولايات المتحدة من خلالها يبلغ 9 مليارات دولار .



وأشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل %98 من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال المناطق المؤهلة، منها 35 شركة تستحوذ على %82 من الصادرات.



ولفت إلى أن الوحدة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات الأجنبية لتأسيس مصنع للأحذية الرياضية فى مصر، وسيتم تخصيص الأراضى العام المقبل، كما أن الفترة الحالية ستشهد شراء المعدات والآلات اللازمة، غير أنه لم يشأ أن يفصح عن حجم استثمارات المصنع.

وفى إطار متصل ، قال إن العام الحالى سيشهد إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للوحدة بعد تطويره، إيمانا منا بأهميته فى الترويج للمنشآت.



ودعا إلى إزالة حساسيات التعامل الاقتصادى مع إسرائيل لأن هناك مفاهيم كثيرة مغلوطة حول اتفاق "الكويز" وأهمتيه، كما أن فكرة كره إسرائيل فى البيزنس عفا عليها الزمن وفق تعبيره.



وأضاف أن أمريكا والصين تتعاونان بشكل وثيق فى المجال التجارى والاستثمارى، رغم الاختلافات الجوهرية بينهما، مضيفا أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ليست على ما يرام ولكن علاقات رجال الأعمال تسير بشكل جيد واتفاق التجارة الحرة سار.



ولفت إلى أن علاقات ماليزيا الاقتصادية مع إسرائيل جيدة، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية وبالتالى يجب أن ننظر أولا للمصالح وليس لمشاعر الحب أو الكره.