مليار جنيه استثمارات اتحاد الدواجن لإنتاج الأمصال

منى محرز نائب وزير الزراعة

الصاوى أحمد



كشف نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن إجمالى استثمارات شركة تصنيع الأمصال واللقحات، التى يعتزم الاتحاد إنشاءها، لن يقل عن مليار جنيه.



وقال درويش، فى تصريح لـ«المال»، إنه جارٍ تحديد قيمة رأسمال الشركة الجديدة، ونسب مساهمات أعضاء الاتحاد، لافتًا إلى أن مراحل التأسيس وإنشاء مصنع الأمصال، حتى بدء الإنتاج الفعلى، ستستغرق نحو عامين.



وعقدت منى محرز، نائب وزير الزراعة، اجتماعا مع كبار منتجى الدواجن، الإثنين الماضى، واتفقا على تأسيس كيانين، احدهما لتسويق الدواجن، والثانى لإنتاج الأمصال، مشددة على أنه لن يوافق على تداول أى لقاحات حتى يتأكد من كفاءتها من خلال التطبيق العملى، فى مزارع الدواجن، ولدى المربين فى نهاية سلسلة الإنتاج.



وأوضح رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أنه من المستهدف إنتاج العديد من أنواع الأمصال، واللقاحات الداجنية المقاومة للأمراض، لمجابهة الفيروسات المتوطنة مثل إنفلونزا الطيور.



وتحتاج مصر سنويًا من 3.5 إلى 4 مليارات جرعة من مصل إنفلونزا الطيور، يستورد %70 منها من الخارج، والباقى ينتج محليا.



وأكد درويش أنه بعد إقامة المصنع الجديد، ستتراجع فاتورة استيراد الأمصال واللقحات، لتتراوح ما بين «40 - %50» فقط.



وأرجع الاستجابة السريعة لبدء إنشاء شركة الأمصال، الى الخسائر التى تعرض لها المنتجين نتيجة عدم فاعلية الأمصال المستوردة، التى لا تناسب البيئة المصرية، ولا تقى من الأمراض المختلفة.



ويوجد فى مصر 4 مصانع قائمة تنتج الأمصال واللقاحات، «فاكسيرا» التابع لوزارتى الصحة والزراعة فى أكتوبر، والمعمل المركزى لإنتاج اللقاحات فى العباسية التابع لوزارة الزراعة، وشركتين تابعتين لرجال أعمال مصريين.