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عقـــارات
مي عبدالحميد: مبادرة المركزى للتمويل العقارى حققت نجاحًا كبيرًا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:04 ص
مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى
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مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى
بدور إبراهيم
أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية حققت نجاحاً كبيراً منذ بدء تفعيلها في يونيو 2015، وبلغ عددهم 17 بنكاً مصرياً وأجنبياً.
وقالت عبدالحميد، خلال كلمتها أمام مؤتمر"الناس والبنوك"، برعاية البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري، أتاحت الفرصة لعدد كبير من المواطنين من مختلف شرائح الدخل "المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط"، لتملك شقة مناسبة، بشروط وأقساط ميسرة، مشيرة إلى أن تعديل شروط الحصول على التمويل العقاري لأكثر من مرة جاء لمواكبة التغيرات التي طرأت على دخول المستفيدين، وأسعار تنفيذ الوحدات السكنية.
وبشأن مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري أنه تم تسليم 100 ألف وحدة، ويجري تسليم 100 ألف أخرى، وتم فتح باب التقديم الإليكتروني في الإعلان التاسع بالمشروع، للراغبين في حجز الوحدات، لتيسير إجراءات الفرز والاستعلام، مضيفة: أن الخط الساخن لصندوق التمويل العقاري تلقى 3 ملايين استفسار واتصال من المواطنين، ما يعكس مدى الاهتمام بهذه المبادرة.
وصرحت عبدالحميد بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراقبة نسب الإشغال لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها، للتأكد من استخدامها من حاجزيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستفيدين من هذه الوحدات، الذين تركوها شاغرة.
التمويل العقاري
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