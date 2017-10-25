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عقـــارات
وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات دار مصر بالشروق
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 01:18 ص
وزير الإسكان خلال زيارة مدينة الشروق
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وزير الإسكان خلال زيارة مدينة الشروق
-مدبولي من الموقع: رفع كفاءة وتطوير الإسكان منخفض التكاليف بالمدينة
بدور إبراهيم:
قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، بزيارة مدينة الشروق، تفقد خلالها مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والاسكان الاجتماعى، ومنطقة الاسكان منخفض التكاليف، التى يتم رفع كفاءتها وتطويرها.
وأوضح وزير الاسكان أن المرحلة الأولى لمشروع دار مصر بها 2808 وحدات (117 عمارة)، ويجري حالياً تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، طبقا لخطة التسليم، والتي بدأت منتصف أكتوبر الجاري، ويجري تنفيذ 1224 وحدة (51 عمارة) بالمرحلة الثانية، بجانب 480 وحدة (20 عمارة) بالمرحلة الثالثة، تتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها بالكامل.
وأشار المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يتم تنفيذ عدد من العناصر المختلفة في تنسيق الموقع بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، مثل البرجولات، والمقاعد، ومناطق لعب الأطفال، والمسطحات الخضراء، بجانب إنشاء سور كامل للكمبوند وبوابات لتحقيق الخصوصية.
وتفقد الوزير مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحاً أن المدينة بها 4416 وحدة (184 عمارة)، وتم الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة (27 عمارة) منها، ويجري حالياً تسليمها لمستحقيها، كما يجري الانتهاء من 3768 وحدة (157 عمارة) أخرى، وسيتم تسليمها طبقاً لخطة التسليم المحددة، والتي ستبدأ في 30/10/2017 وحتى 31/1/2018.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة محور الشباب بطول 5 كم، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، وقال رئيس جهاز المدينة: تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق، وعمل مطبات قياسية، ودورانات، وتطوير الميادين والتقاطعات والأرصفة بالجزيرة الوسطى، مشيراً إلى أنه يجري الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال.
وأضاف: يجري رفع كفاءة 12 مربعاً في المنطقة السادسة للاسكان منخفض التكاليف، بالحي الثامن، بإجمالي 12 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير: (مشايات، وتنسيق الموقع، والبرجولات، وتكسيات للميول بالزلط الديكوري)، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، موضحاً أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى في إطار جهود الجهاز من أجل الارتقاء بمستوى الحياة لاسكان محدودي الدخل.
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