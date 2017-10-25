موسى: الثورة على مبارك منطقية وآخر10 سنوات بها أخطاء

أحمد الدسوقى:



أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، أن الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت منطقية للغاية لما شهده فترة حكمه من أخطاء.

أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، أن الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت منطقية للغاية لما شهده فترة حكمه من أخطاء.