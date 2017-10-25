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اقتصاد وأسواق
موسى: الثورة على مبارك منطقية وآخر10 سنوات بها أخطاء
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:15 ص
عمرو موسى
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موسى: سياسة «حقن النمو» استجابة لنصيحة «A.M Best»
عمرو موسى
أحمد الدسوقى:
أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، أن الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت منطقية للغاية لما شهده فترة حكمه من أخطاء.
وأشار موسى خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن أول 10 سنوات في عهد مبارك كانت ايجابية والـ 10 سنوات الثانية كانت بها قرارات سليمة، أما الـ 10 سنوات الأخيرة كان بها أخطاء فى كل النواحى.
وأضاف أن آخر 10 سنوات فى عهد مبارك كان بها تراجع كبيراً لمصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الخوف من التوريث كان سبباً فى سقوط مبارك.
حسني مبارك
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