تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 627 جنيهًا

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية، انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع 3 جنيهات ليسجل 627 جنيهًا للجرام، مقابل 630 جنيهًا أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 537 جنيهًا للجرام، كما انخفض عيار 24 ليسجل 716 جنيهًا للجرام، مقابل 730 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5016 جنيهًا بدلًا من 5053 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1276 دولارًا بدلًا من 1281.